La EPA N°19 “Libertad” abrió las preinscripciones para jóvenes y adultos

A partir del 1° de octubre de 2025, la Escuela de Educación para Adultos N°19 “Libertad” habilitó las preinscripciones para 1° y 2° año, modalidad jóvenes y adultos.

Las personas interesadas pueden acercarse a la sede ubicada en Rafael Cortéz 691, de 19 a 22 horas, para realizar la gestión correspondiente. Desde la institución recordaron que “nunca es tarde para volver a estudiar” y destacaron la importancia de retomar la formación académica como una oportunidad de crecimiento personal y laboral.