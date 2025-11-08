La EPA N.º 19 “Libertad” abre inscripciones para el ciclo lectivo 2026

La Escuela de Educación Permanente de Jóvenes y Adultos N.º 19 “Libertad” informó que los días 10, 11 y 12 de noviembre se realizarán las inscripciones para el ciclo lectivo 2026, destinadas a quienes deseen completar o continuar sus estudios secundarios.

Las inscripciones se llevarán a cabo en el establecimiento, ubicado en Rafael Cortés N.º 691, barrio Libertad, Villa Mercedes, en los siguientes horarios:

Turno mañana: de 9:00 a 13:00 horas.

Turno noche: de 19:00 a 22:00 horas.

Asimismo, los días 13 y 14 de noviembre las inscripciones continuarán únicamente en horario nocturno, de 19:00 a 22:00.

Desde la institución invitan a toda la comunidad a sumarse a esta propuesta educativa inclusiva, orientada a jóvenes y adultos que buscan nuevas oportunidades de formación personal y profesional.

🗂️ Requisitos para la inscripción

Los interesados deberán presentar fotocopias de la siguiente documentación: