La Corte Suprema de Justicia de la Nación actualizó el monto a decomisar en la causa Vialidad a $684.990.350.139,86, cifra que deberán devolver Cristina Kirchner y los demás condenados. El informe fue solicitado por el Tribunal Oral Federal 2 (TOF2), que en 2022 había fijado una base de $86.085.463.548,25, pero la actualización quedó firme tras la confirmación de las condenas por parte del máximo tribunal en junio pasado.

Entre los condenados se encuentran la ex presidenta, el empresario Lázaro Báez, el ex titular de Vialidad Nacional Nelson Periotti y el ex secretario de Obra Pública José López, todos sentenciados a seis años de prisión por administración fraudulenta.

El TOF2 otorgará 10 días hábiles para que los imputados depositen el dinero o entreguen bienes equivalentes. Si no cumplen, se procederá con embargos forzosos.

La suma refleja el perjuicio probado al Estado por la adjudicación irregular de 51 obras viales en Santa Cruz a empresas de Báez, como Austral Construcciones. La Corte calificó el esquema como una “fenomenal maniobra defraudatoria” durante los gobiernos kirchneristas (2003-2015), donde el 80% de las obras en esa provincia fueron a manos del empresario.