La confianza en el Gobierno de Milei subió 17,5% tras las elecciones

La confianza en el Gobierno de Javier Milei registró en noviembre un incremento del 17,5%, impulsada por el reciente triunfo electoral de La Libertad Avanza en las legislativas. Así lo reveló el Índice de Confianza en el Gobierno (ICG) elaborado por la Universidad Torcuato Di Tella, que alcanzó los 2,47 puntos, su mejor marca desde febrero de este año.

Según el informe, el crecimiento de octubre (+8,1%) y noviembre compensó las bajas de agosto y septiembre, consolidando una tendencia positiva posterior a las elecciones. No obstante, el indicador aún se ubica 16,8% por debajo del valor registrado en noviembre de 2017 —durante la gestión de Mauricio Macri—, aunque es 69,8% superior al de noviembre de 2021, bajo el mandato de Alberto Fernández.

Subíndices en alza

La mejora se refleja en los cinco componentes del ICG:

Capacidad para resolver problemas del país , 2,93 puntos ( +18,6% )

Honestidad de los funcionarios , 2,81 ( +12,4% )

Eficiencia en la administración del gasto , 2,32 ( +12,6% )

Evaluación general del Gobierno , 2,26 ( +30,6% )

Preocupación por el interés general, 2,02 (+16,8%)

El informe señala un cambio simbólico: la capacidad supera a la honestidad como el subíndice mejor valorado.

Diferencias por género, edad y región

El ICG volvió a ser más alto entre los hombres (2,69; +16,5%) que entre las mujeres (2,24; +17,3%), ampliando la brecha a 0,45 puntos.

Por edad, el mayor nivel de confianza se observa entre los jóvenes de 18 a 29 años (2,92; +27,5%), seguido por los mayores de 50 (2,60; +17,1%).

En la distribución territorial, el Interior del país mantiene el valor más alto (2,69), pero el GBA mostró un fuerte salto que lo posiciona por encima de CABA.

Nivel educativo y percepción económica

Quienes cuentan con educación terciaria o universitaria concentraron la mayor confianza (2,58; +15,2%). En contraste, el segmento con nivel primario fue el único que retrocedió (-19,7%).

También se profundizó la brecha entre víctimas y no víctimas de delitos: los que no sufrieron hechos delictivos mostraron un ICG de 2,55, contra 2,12 entre quienes sí los padecieron.

Por último, la confianza es notablemente mayor entre quienes esperan una mejoría económica para el próximo año (4,14), frente a quienes creen que todo seguirá igual (2,51) o empeorará (0,47).

El relevamiento se realizó sobre 1.008 casos en 40 localidades entre el 3 y el 14 de noviembre, con un margen de error de ±0,06 y un 95% de confianza.