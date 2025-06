Después de una campaña legislativa por demás sucia en diversos factores, algunos de los conflictos terminaron judicializándose. Uno de los casos mas particulares fue el de las denuncias de la ahora Concejal electa, Andrea Quiroga, esposa del amigo personal de Alberto Rodríguez Saá, Carlos Cobo.

La singularidad de este tema, tiene que ver especialmente con las fechas en las que se fueron dando las denuncias, que al menso parecen un camino de hormiga para llegar a la postulación.

Para empezar, mas allá de la cercanía entre Carlos Cobo y Alberto Rodríguez Saá, que quedó en evidencia cuando el funcionario fue contratado como asesor el mismo día que lo renunciaron como miembro del Superior Tribunal de Justicia, Andrea Quiroga es la cara visible, y titular del MoCoMer, un partido político pequeño. Las alianzas políticas suceden, pero es muy difícil que a un partido pequeño el peronismo le permita poner dentro de una alianza a la primera candidata a Concejal. Es extraño. Las malas lenguas dicen que las dos principales razones son la defensa por parte de Carlos Cobo de los ex funcionarios albertistas en la causa por corrupción en el Molino Fénix, y la otra porque Andrea Quiroga fue la encargada de firmar las denuncias contra el Intendente Maximiliano Frontera, y además de salir en los medios antes y durante la campaña. Esto fue algo que también se dice dentro del mismo peronismo, que no vio con buenos ojos llevar candidata ajena, pero a falta de internas, no les quedó otra que aceptar las órdenes de Alberto, lo que se vio reflejado en las urnas.

La exposición que le habría valido la candidatura, algunos dicen que es el punto final de la estrategia de posicionamiento político, ya que, Carlos Cobo habría denunciado metódicamente a todos los intendentes de Villa Mercedes en algún momento.

Pero ahora, ante el rechazo de las denuncias por parte de la justicia, y la causa por falsas denuncias, Andrea Quiroga declara en el “Diario de la República” que ella no denunció, sino que hizo un pedido de investigación. En Argentina, una denuncia es el acto de informar a la autoridad competente sobre la presunta comisión de un delito o hecho ilícito. Existe una forma de protegerse al denunciar en la que se dicen cosas como “vengo a informar la posible comisión de un delito”, para disfrazarlo de pedido de investigación, pero el pedido de investigación en realidad lo realiza la autoridad competente. La denuncia es el anoticiamiento a la autoridad judicial.

Con respecto a los hechos en sí, eran por las ayudas que se brindaron a los villamercedinos durante la catástrofe del granizo. Todas esas partidas presupuestarias deben ser aprobadas por el concejo deliberante, y el tribunal de contralor, que no pertenecen al mismo partido ni sector, y aprobaron las ayudas. Las denuncias de alguna forma quitaron importancia a este procedimiento administrativo, y fueron directamente contra el intendente, pero ante la documentación presentada, la justicia entendió que no era procedente.

Ahora la denuncia del Intendente Frontera por falsas denuncias continúa. Quedará en manos de la justicia dimitir las razones y dar un veredicto.