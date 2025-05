Una divertida anécdota se volvió viral este fin de semana: Fernando Dente contó que Eugenia “La China” Suárez intentó coquetear con él sin saber que era gay. El artista, que hoy es considerado un referente de la comunidad LGBT, recordó con humor cómo fue el primer acercamiento de la actriz.

Fer Dente reveló el intento de levante de La China Suárez

“Me mandó un mensaje y me puso ‘sos HIPNÓTICO’”

Todo comenzó cuando La China fue a ver la obra Casi Normales, en la que participaba Dente. Luego le escribió por mensaje directo: “Sos hipnótico -en mayúsculas”, según contó él mismo. Su respuesta fue educada y cordial: “Qué divina que sos. Te felicito por la hija hermosa que tenés”. Y entre risas agregó: “¡Qué put*!”.

“Si acá no piso el palito, listo”

Tiempo después, la actriz le confesó que le había preguntado al fotógrafo Gabriel Machado por él, pero se enteró de que era gay. A partir de ahí, nació una amistad laboral. “Pegamos buena onda en Tu cara me suena, hicimos Moulin Rouge juntos. Después me llamó para Abzurdah y ahí, me la recontra re chapaba, y dije: ‘Si acá no piso el palito, ya está’. Y bueno, acá estoy”, cerró Dente con humor.