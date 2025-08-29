La Casa del Buen Pastor: historia, mitos y secretos en San Luis

La Casa del Buen Pastor de San Luis es mucho más que una construcción histórica.

Con sus muros de piedra y una trayectoria que supera el siglo, este sitio emblemático conserva secretos, relatos y leyendas que alimentan la curiosidad de visitantes y vecinos.

A lo largo de los años, distintas versiones dieron forma a un aura de misterio que rodea al edificio: historias sobre su origen, testimonios de lo que allí sucedía y relatos que aseguran que, todavía hoy, algo permanece en sus pasillos.

El desafío queda abierto: ¿se trata de realidad o de leyenda?