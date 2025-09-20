La Casa de la Cultura abre sus páginas al cómic y al manga

Este viernes por la tarde se desarrolló un nuevo encuentro del Taller de Cómic, coordinado por Mauricio Torres y Carlos Vizcay en la Casa de la Cultura.

La propuesta invita a los participantes a explorar el mundo de los cómics y mangas, trabajando desde la escritura de guiones hasta el diseño de viñetas y las distintas etapas del proceso creativo, en un formato práctico y entretenido.

El taller se dicta todos los viernes a las 19 horas y está destinado a jóvenes a partir de los 12 años. No es necesario tener conocimientos de dibujo, solo el entusiasmo por crear. Además, los materiales están incluidos en la actividad.

Quienes deseen más información sobre inscripción y costos pueden comunicarse al 2657-280590.

La iniciativa es impulsada por la Subsecretaría de Cultura.