La campeona Daiana Bruno representará a la Argentina en Fit Model

La deportista y nutricionista villamercedina Daiana Bruno se consagró campeona nacional absoluta Fit Model durante el torneo Provincias Unidas, realizado el pasado fin de semana en Rosario, Santa Fe. El certamen fue preselectivo para el Campeonato Panamericano, que se desarrollará del 10 al 13 de octubre en Santiago de Chile.

Bruno, entrenada por Bruno Vargas, obtuvo el primer puesto tras meses de preparación y detalló en diálogo con VMI Radio 88.1, que la disciplina Fit Model combina destreza física, armonía corporal y presentación escénica. “Es un trabajo de más de dos años, donde intervienen entrenamiento, nutrición, diseño, estilismo y actitud. Todo se evalúa en pocos minutos sobre el escenario”, explicó.

La atleta destacó el rol de su equipo, conformado por su entrenador, su estilista Alejandro Altamira, y su madre, quien también participa en el diseño de los vestuarios. “Cada detalle cuenta: desde la altura del tajo del vestido hasta la postura en pasarela. Todo debe reflejar elegancia y fuerza”, comentó.

Daiana compite desde 2022 y ya había sido subcampeona en la Copa Mercosur, representando a la Argentina. Ahora, con la mirada puesta en Chile, asegura que se siente lista para el nuevo desafío: “Trabajo mucho la parte mental, la visualización y el manejo del estrés. No solo se entrena el cuerpo, también la cabeza”.

Antes de viajar, la atleta aprovechó para invitar a la comunidad al próximo torneo Copa Mercedes, que se realizará el 2 de noviembre en la UPRO, donde participarán deportistas de toda la región. “Es un evento que crece cada año, y queremos seguir promoviendo esta categoría que aún es nueva en el país”, destacó.