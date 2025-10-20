La BRESH llega a Villa Mercedes con su Especial Halloween

La reconocida fiesta BRESH, conocida como “la más linda del mundo”, llega a Villa Mercedes con una edición especial por Halloween, prometiendo una noche llena de disfraces, luces y los grandes hits del momento.

El evento se realizará el jueves 31 de octubre desde las 23:59 hs en By One, donde los asistentes podrán disfrutar de una experiencia inmersiva con temática de terror y una selección musical que combina clásicos del pop, reggaetón y trap.

Las entradas ya se encuentran disponibles en la plataforma fiestabresh.com y también a través de Venti. Además, se habilitarán puntos de venta físicos a partir del jueves 9 de octubre, según informaron los organizadores.

La BRESH continúa expandiendo su propuesta a distintas ciudades del país, manteniendo su sello distintivo: un ambiente inclusivo, colorido y festivo donde predomina la buena energía.