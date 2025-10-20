La BRESH llega a Villa Mercedes con su Especial Halloween

El evento más popular del país tendrá su edición temática de Halloween en la ciudad.

La reconocida fiesta BRESH, conocida como “la más linda del mundo”, llega a Villa Mercedes con una edición especial por Halloween, prometiendo una noche llena de disfraces, luces y los grandes hits del momento.

El evento se realizará el jueves 31 de octubre desde las 23:59 hs en By One, donde los asistentes podrán disfrutar de una experiencia inmersiva con temática de terror y una selección musical que combina clásicos del pop, reggaetón y trap.

Las entradas ya se encuentran disponibles en la plataforma fiestabresh.com y también a través de Venti. Además, se habilitarán puntos de venta físicos a partir del jueves 9 de octubre, según informaron los organizadores.

La BRESH continúa expandiendo su propuesta a distintas ciudades del país, manteniendo su sello distintivo: un ambiente inclusivo, colorido y festivo donde predomina la buena energía.

El miércoles hay sorteo de entradas ¡Seguinos!