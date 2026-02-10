La AFA transmitirá la Primera Nacional por su propia plataforma tras no acordar con empresas

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) decidió asumir de forma directa la transmisión televisiva de la Primera Nacional, luego de no alcanzar un acuerdo con las distintas empresas interesadas en los derechos audiovisuales de la segunda categoría del fútbol argentino.

Tras varias negociaciones sin éxito, el ente rector del fútbol nacional rechazó las ofertas presentadas y resolvió quedarse con el control total de la televisación, lo que marca un cambio significativo en el modelo de difusión del ascenso.

En ese marco, todos los partidos de la Primera Nacional serán transmitidos a través de la aplicación LPF Play, la plataforma oficial de la Liga Profesional de Fútbol. Según lo informado, el primer mes será gratuito, mientras que posteriormente el servicio pasará a ser pago mediante suscripción.

Aunque aún no se confirmó el valor oficial, se estima que el costo rondará los 10 dólares mensuales, lo que equivale aproximadamente a 14 mil pesos argentinos al cambio actual.

En cuanto al impacto económico, cada club de la Primera Nacional recibiría alrededor de 65 millones de pesos en concepto de derechos de transmisión.

La medida también se extenderá a otras categorías del ascenso. En ese sentido, los clubes de la Primera B Metropolitana percibirán cerca de 20 millones de pesos, mientras que los equipos de la Primera C y el Federal A recibirán aproximadamente 12 millones de pesos cada uno, fortaleciendo así el financiamiento de las divisiones inferiores.