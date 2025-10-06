La 94ª Expo Rural se prepara con una agenda cargada de actividades familiares

La Sociedad Rural de Villa Mercedes se prepara para una nueva edición de la 94ª Expo Rural, que se desarrollará los días 10, 11 y 12 de octubre en el predio de la institución, con una amplia agenda de actividades para todo público.

El evento cuenta con el apoyo de la Municipalidad de Villa Mercedes, el Gobierno de la Provincia, la UPRO y distintos comercios locales. “El objetivo es abrir nuevamente las puertas de la Rural a toda la sociedad”, destacó Ariel Ayello, vicepresidente de CARTEZ, en diálogo con VMI Radio 88.1.

Durante las tres jornadas habrá remates ganaderos, concursos, charlas técnicas, actividades recreativas, y una exhibición de emprendedores locales. Además, se sumarán shows artísticos, peñas y un parque de diversiones para los chicos.

El viernes 10 la entrada será libre y gratuita, con capacitaciones abiertas a escuelas e instituciones educativas. El sábado 11 se realizará el acto inaugural a las 14:00, acompañado por las 100 Guitarras Mercedinas, una agrupación de reconocimiento internacional.

También se presentará la Brigada Azul de la Policía Federal, un cuerpo ecuestre que ofrecerá un espectáculo de destreza con 23 jinetes y caballos. “Es un show nacional e internacional, un lujo poder tenerlos”, remarcó Ariel.

El domingo 12 será el cierre de la exposición, con la tradicional jineteada, el sorteo de una moto entre todas las entradas y el espectáculo musical de Algarroba.com.

La organización destacó el esfuerzo conjunto para mantener el predio en óptimas condiciones y subrayó la importancia del apoyo privado. “Agradecemos a los comercios que, pese a la situación económica, dijeron que sí a la Expo. Siempre hay espacio para quien quiera sumarse”, expresó Ariel, invitando a emprendedores y empresas a participar.

También señaló la ausencia de algunas industrias locales, a las que instó a “recapacitar y sumarse a las actividades de la ciudad”.

“Lamentablemente, muchas no están presentes. No es una cuestión económica, sino de compromiso. Hay que sentirse parte del lugar donde uno trabaja”, apuntó.

Por otro lado, adelantó que podrían anunciarse obras de infraestructura importantes, como el asfaltado de la calle La Fortuna, y resaltó el trabajo conjunto con el municipio para revalorizar el predio rural como espacio social y cultural.

“La Rural ya no es solo un ámbito del campo; hoy es un punto de encuentro para toda la sociedad”, concluyó.