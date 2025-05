Elián Valenzuela, más conocido como L-Gante, generó revuelo en redes sociales al aparecer en un video junto a una mujer misteriosa, semanas después de confirmarse su ruptura con Wanda Nara. El cantante evitó dar detalles sobre su vida sentimental, pero el clip se viralizó rápidamente.

“No quiero hablar hoy. No ando con nadie, no estoy en nada con nadie”, aclaró L-Gante desde su auto, mientras la joven lo acompañaba. “Es una amiga de hace tiempo”, agregó al ser consultado por la presencia de ella.

El video, de tono humorístico, contó con la participación del influencer Pablito Castillo, quien en personaje bromeó: “Soy la Pelo. Lo conozco de la grabación”. Más tarde, L-Gante explicó que la mujer es “una bailarina de un videoclip”.

La joven, por su parte, compartió una peculiar anécdota: “Es un amor, lo amo. Él me invitó a un trago y me llevó al VIP porque no tenía plata”. Sin embargo, el cantante desmintió parcialmente su relato antes de irse: “No fue tan así como dice ella”.

Según Pablito Castillo, este sería el primero de varios videos que publicarían juntos. El influencer es reconocido por sus sketches cómicos con artistas como Luck Ra y Paulo Londra.