Karina Milei reapareció en público: “Vinimos para que no roben más”

En medio de la polémica por la investigación judicial sobre presuntos pagos ilegales en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, reapareció este sábado en público durante una actividad de La Libertad Avanza en La Matanza.

La funcionaria participó en una “Jornada de Formación de Fiscales”, donde lanzó un mensaje directo a la oposición: “Vinimos para que no roben más”.

La presencia de la hermana del Presidente ocurre en un momento crítico, ya que su nombre aparece mencionado en audios filtrados del ex titular de la ANDIS, Diego Spagnuolo, quien la señala como una de las supuestas beneficiarias del esquema de corrupción que investiga la Justicia.

Según cifras difundidas por el espacio libertario, más de 8.000 militantes asistieron al encuentro. También participaron referentes como José Luis Espert, Diego Santilli, Martín Menem, Sebastián Pareja y Maximiliano Bondarenko.

Durante su discurso, Karina Milei destacó la masiva concurrencia y reafirmó el rol de los fiscales partidarios: “Todos estamos dispuestos a dar la batalla, a fiscalizar para que no nos roben más”.

Más tarde, desde su cuenta de X (ex Twitter), celebró la convocatoria: “Más de 8.000 guerreros en el conurbano se capacitaron para fiscalizar. Así se defiende la libertad: cuidando cada voto, enfrentando al kirchnerismo y asegurando que nunca más decidan por nosotros. El cambio es en las urnas y en la calle. Libertad o nada”.