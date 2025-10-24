Justo Daract: un joven perdió la vida en un trágico accidente de tránsito

La comunidad de Justo Daract atraviesa un momento de profundo dolor tras el fallecimiento de Cristian Marcelo Sosa, de 24 años, quien murió en un accidente de tránsito ocurrido este miércoles por la noche, cerca de las 21:00, en la esquina de Mendoza y Lavalle.

De acuerdo con el informe policial, el joven circulaba en una motocicleta KTM Duke 200 —de color negro con detalles naranjas— sin casco de protección, cuando perdió el control del vehículo y colisionó contra el cordón del cantero central. El impacto fue severo, y el motociclista sufrió lesiones craneales graves al golpear contra una estructura de cemento.

A pesar de los esfuerzos médicos en el Hospital de Justo Daract y durante el traslado al Policlínico Regional de Villa Mercedes, Sosa llegó sin vida.

El hecho se registró en medio de condiciones climáticas adversas, con lluvia moderada al momento del siniestro.

La investigación quedó a cargo de la Unidad de Abordaje Fiscal, conducida por la Fiscal Adjunta Dra. Cecilia Framini, bajo la carátula “Averiguación muerte en accidente de tránsito”.