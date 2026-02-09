Juicio por la muerte de Maximiliano Chávez: declararon siete testigos en una nueva audiencia

Este lunes, continuó la etapa probatoria del juicio oral contra Brisa Brizuela, quien está acusada del delito de homicidio calificado por el vínculo, en perjuicio de Maximiliano Chávez, con quien mantenía una relación de pareja.

Durante la audiencia, el tribunal recepcionó el testimonio de siete personas, en el marco de la reconstrucción de los hechos y la valoración de las pruebas presentadas por las partes. La ronda de testimoniales continuará este martes a partir de las 9:30 horas, en la Sala de Juicios Orales Nº 1.

El hecho investigado ocurrió el 21 de diciembre de 2024, en un domicilio del barrio La Ribera, donde Brizuela y Chávez convivían. La causa busca determinar las circunstancias en las que se produjo la muerte del hombre y la eventual responsabilidad penal de la imputada.

El tribunal de juicio está integrado por las Dras. Virna Eguinoa (presidenta), Daniela Estrada (primera vocal) y el Dr. Mauro D’Agata Henríquez (segundo vocal), mientras que la secretaría está a cargo del Dr. José Domínguez Molto.

En representación del Ministerio Público Fiscal intervienen el Dr. Ernesto Lutens (Fiscal de Juicio Nº 2), el Dr. Leandro Estrada (Fiscal de Instrucción) y la Dra. Mariana Olguín (Fiscal Adjunta). Por su parte, la defensa de la imputada está a cargo del Dr. Gustavo Reviglio y la Dra. Marcela Antequeda, mientras que el Dr. Javier Darnay actúa como abogado querellante en representación de la familia de la víctima.