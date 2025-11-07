Judiciales de la provincia de San Luis realizaron su primer paro activo de noviembre

Los trabajadores judiciales de San Luis comenzaron este viernes su primer paro activo del mes, en el marco de un plan de lucha que contempla cuatro medidas de fuerza durante noviembre. La convocatoria fue impulsada por el Sindicato Judiciales Puntanos (SIJUPU), encabezado por Facundo Coria, quien aseguró que se trata de “paros activos”, con manifestaciones en todas las circunscripciones judiciales de la provincia.

Coria explicó que uno de los principales reclamos se relaciona con la falta de independencia económica del Poder Judicial:

“Hoy en día el Poder Judicial depende en un 80% del Tesoro Provincial y de las voluntades políticas que existan o no existan, que en este caso no están existiendo”, señaló.

La medida busca visibilizar la crítica situación que atraviesa el sector, en defensa de los derechos laborales y del funcionamiento autónomo de la Justicia puntana.

El Colegio de Abogados de Villa Mercedes emitió un comunicado

Desde el Colegio de Abogados y Procuradores de Villa Mercedes informaron que los matriculados podrán ingresar sin inconvenientes al edificio de Tribunales este viernes 7 de noviembre, pese al paro total dispuesto por el gremio.

Además, se aclaró que habrá guardias mínimas para atender los casos urgentes.

El comunicado recomienda a los profesionales estacionar sus vehículos a cierta distancia del edificio, debido a que los accesos permanecerán restringidos por la movilización del SIJUPU.