El Sindicato de Judiciales Puntanos (Sijupu) alertó que el conflicto salarial sigue sin resolverse, con un desfasaje del 20,38% y la falta de blanqueo de ítems no remunerativos como ejes principales del reclamo. Luego de que finalizara el proceso de conciliación obligatoria en Relaciones Laborales, no se alcanzó ningún acuerdo debido a que el Poder Ejecutivo no se comparó en las audiencias, lo que frustró cualquier avance en las negociaciones.

Audiencias fallidas y falta de respuesta

En su comunicado, el sindicato destacó que, a pesar de haberse realizado seis audiencias , el conflicto no se resolvió por la ausencia del Ministerio de Hacienda . “El organismo había dispuesto en varias ocasiones la citación al Ministerio, pero al cerrar el proceso, aclaró que no tenía la competencia para hacer comparar al Poder Ejecutivo , lo que contradice sus disposiciones anteriores”, indicaron.

El gremio asegura que la falta de recursos no solo afecta los salarios de los empleados judiciales, sino que también agrava la mora judicial , impactando en el funcionamiento del sistema de justicia.

El plan de lucha continúa

A pesar del fracaso en las audiencias, el Sijupu confirmó que mantendrán su plan de lucha hasta obtener respuestas satisfactorias. Sin embargo, garantizaron que la Justicia seguirá operativa para atender las cuestiones urgentes.

Este conflicto se suma a una serie de protestas realizadas por los empleados judiciales a lo largo del año, reclamando mejoras salariales que aún no han sido atendidas por las autoridades.