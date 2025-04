La actriz rompió el silencio y habló desde sus redes sobre el final de su relación con Sebastián Graviotto. Aclaró que fue una decisión tomada con madurez y pensando en sus hijos.

Después de varios rumores y especulaciones, Juana Repetto confirmó este jueves 10 de abril su separación de Sebastián Graviotto, con quien estaba casada desde noviembre de 2020 y con quien tiene un hijo, Belisario.

La actriz decidió hacer pública la noticia desde su cuenta de Instagram, luego de que el tema fuera abordado por Pepe Ochoa en LAM, quien había anticipado la ruptura.

“Me cuesta hacer este comunicado porque si bien estoy acostumbrada a compartir cuestiones personales —desde mi primer hijo, el embarazo, la lactancia—, en este caso siento que mi separación no le aporta a nadie. Por eso me cuesta”, expresó.

“No me dejaron, estoy bien”

Repetto aclaró que la decisión fue mutua y consciente, desmintiendo versiones que indicaban que estaba devastada:

“Vi las notas que me mandaban por inbox y lo primero que quiero aclarar es que no me dejaron. Hay medio país dándome el pésame como si estuviera tirada en el piso, llorando, deprimida… no es real”.

A pesar de remarcar que está bien, admitió que transita un proceso doloroso:

“Es un proceso difícil, con angustia y frustración, porque se cae una idealización. Pero estoy convencida de que es la mejor decisión, sobre todo pensando en los chicos”.

Una familia en reconfiguración

“Con Sebi estamos tratando de ponernos de acuerdo en este nuevo formato de familia”, expresó. “No siempre es fácil, pero lo hacemos con amor y firmeza porque queremos lo mejor para los chicos”.

En su mensaje, Juana también apuntó contra la necesidad de espectáculo en torno a la vida privada:

“Lamento que la separación sea poco jugosa e interesante. No pasó nada. Somos dos personas que no estaban funcionando bien como pareja”.

Juana Repetto es mamá de Toribio, a quien tuvo de manera monoparental, y de Belisario, fruto de su relación con Sebastián Graviotto, instructor de esquí y exparticipante de Gran Hermano.