Juan Esteban Pedernera: a 139 años de uno de los próceres máximos de San Luis

Este 1° de febrero se recuerda un nuevo aniversario del paso a la inmortalidad de Juan Esteban Pedernera, el prócer máximo de los sanluiseños, fallecido en 1886. Su figura es uno de los pilares históricos y políticos de la provincia de San Luis y del país.

Años después de su muerte, en 1956, sus restos mortales fueron trasladados desde Buenos Aires a Villa Mercedes, donde hoy descansan en la plaza que lleva su nombre, un sitio emblemático de la ciudad. El sepulcro que los resguarda fue declarado Monumento Histórico Nacional en 1972, convirtiéndose en el único monumento de este tipo en la ciudad y uno de los diez que posee toda la provincia.

Juan Esteban Pedernera nació el 22 de agosto de 1796 en San Luis. Fue militar, político y abogado, con una activa participación en los principales acontecimientos del siglo XIX argentino.

Integró el Ejército de los Andes bajo el mando del General José de San Martín , participando en la gesta libertadora .

Ocupó cargos clave como gobernador de San Luis y vicepresidente de la Nación , acompañando la presidencia de Domingo Faustino Sarmiento entre 1868 y 1874 .

Fue un firme defensor del orden constitucional, la educación pública y la organización institucional del país.

Su legado político e histórico lo consagró como una de las figuras más influyentes nacidas en suelo puntano.