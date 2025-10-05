José Luis Espert renunció a su candidatura tras el escándalo por el caso Machado

La candidatura de José Luis Espert llegó a su fin. El economista confirmó su renuncia como postulante a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, tras quedar envuelto en el escándalo que lo vinculó con el empresario Fred Machado, acusado de narcotráfico.

A través de un comunicado en sus redes sociales, Espert expresó: “Puse a disposición mi renuncia a la candidatura a Diputado Nacional por la Provincia de Buenos Aires y el Presidente Javier Milei decidió aceptarla”, ratificando la decisión anticipada por el propio mandatario.

El dirigente libertario calificó el episodio como “un despiadado juicio mediático”, denunciando una “operación orquestada por un sistema que destruyó a la Argentina por décadas”. Además, remarcó que no tiene “nada que ocultar” y aseguró que probará su inocencia ante la Justicia, sin fueros ni privilegios.

“El tiempo demostrará que todo esto fue una gran mentira para ensuciar este proceso electoral y así evitar discutir lo que los argentinos tenemos que hacer para cambiar el rumbo del país”, afirmó Espert en su mensaje.

El economista también dirigió unas palabras a los militantes de La Libertad Avanza, instándolos a “no dejarse psicopatear” y a mantener el compromiso con la campaña. “Utilicen cada segundo que queda hasta la elección para explicarle a los argentinos la oportunidad que tenemos por delante”, pidió.

Días atrás, Espert había protagonizado un momento emotivo en televisión, donde rompió en llanto y responsabilizó a Juan Grabois por la denuncia que precipitó su caída. En su despedida, concluyó con una frase de esperanza: “El tiempo demostrará que no somos todos lo mismo. Con afecto y agradecimiento, José Luis Espert”.