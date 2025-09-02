Jorge Rial: “El Gobierno se está convirtiendo en un régimen totalitario”

El periodista Jorge Rial apuntó contra la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, luego de que trascendiera que la funcionaria solicitó a la Justicia Federal un allanamiento en su domicilio por la difusión de los audios vinculados a Karina Milei.

Desde su programa en C5N, el conductor sostuvo que el Gobierno busca instalar un “régimen totalitario”, y cuestionó la ofensiva judicial: “No somos delincuentes. Somos periodistas que ejercemos nuestro laburo y parece que eso molesta al poder”, afirmó.

Rial consideró que la medida busca frenar la investigación periodística, al señalar que se pretende incautar teléfonos y computadoras de los comunicadores que difundieron los audios. Además, sostuvo que la decisión oficial confirma la autenticidad de los audios de Spagnuolo, lo que incrementa la polémica.

El conductor también recordó un antecedente de Bullrich en el que defendió el secreto profesional de un medio de Bahía Blanca, y acusó a la ministra de actuar con “hipocresía”.

Por último, Rial criticó la orden judicial que prohibió la difusión de los audios, a la que calificó como un “acto de censura previa”, y comparó al presidente Javier Milei con Nicolás Maduro, asegurando que el mandatario avanza hacia un modelo autoritario.