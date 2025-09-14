Jorge Newbery gritó campeón del Torneo Provincial de Futbol

Jorge Newbery de Villa Mercedes se consagró campeón del Torneo Provincial 2025 al derrotar en los penales a Defensores del Oeste, en la cancha de “El Brete” en San Luis.

Tras empatar 1 a 1 en el tiempo reglamentario, el “Pitojuan” festejó desde los doce pasos con un triunfo por 4 a 2 y se aseguró la plaza para disputar el Regional Federal Amateur de AFA, que comenzará el 12 de octubre.

La final fue la revancha del cruce entre los mejores equipos de las ligas sanluiseña, villamercedina, del Conlara y del Norte Puntano. En la ida, jugada en La Pedrera, habían igualado sin goles.

El desarrollo del encuentro tuvo intensidad y viento como protagonistas. Eduardo Aguilar adelantó a los villamercedinos con un cabezazo, pero el local logró empatar gracias a Diego “Kiri” Díaz. Desde allí, el partido se volvió cerrado hasta que el árbitro Matías Funes decretó el final.

En la definición por penales, aparecieron las manos milagrosas de Agustín Varona, quien contuvo dos disparos y se convirtió en héroe. “Lo soñé toda la semana, les dije que iba a atajar dos, se hizo realidad”, expresó el arquero tras la consagración.

Los dirigidos por Fernando Presedo celebraron con su gente y cerraron un torneo histórico que los coloca en la vidriera del fútbol regional.