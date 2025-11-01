Javier Milei y Mauricio Macri compartieron una cena clave en Olivos

El presidente Javier Milei mantuvo este viernes por la noche una cena privada con el ex mandatario Mauricio Macri en la Residencia de Olivos, en un contexto político marcado por los rumores de modificaciones en el Gabinete nacional y la búsqueda de consensos para avanzar con las reformas estructurales que impulsa el Gobierno.

El líder del PRO arribó a la Quinta pasadas las 19:30 horas, ingresando por el túnel de la Avenida del Libertador, según trascendió desde Casa Rosada. Del encuentro también habría participado Karina Milei, secretaria general de la Presidencia y una de las figuras más influyentes del entorno presidencial.

En paralelo, Macri ratificó públicamente que el PRO tendrá candidato propio en 2027, despejando dudas sobre una eventual fusión con La Libertad Avanza. La definición llega luego de que Patricia Bullrich rompiera con el bloque macrista, generando nuevas tensiones internas dentro del espacio opositor.

El encuentro entre Milei y Macri se interpreta como un intento del mandatario de reconstruir alianzas y garantizar apoyo legislativo para las reformas tributaria, laboral y penal que el Ejecutivo planea enviar al Congreso en las próximas semanas.