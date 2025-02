Javier Milei se defendió tras el escándalo con la criptomoneda Libra. “Yo no promocioné, yo difundí. Lo hice porque soy un tecnoptimista fanático“, aseguró.

En una entrevista exclusiva con Jonatan Viale en ¿La Ves? por TN continuó: “No cometí ningún error porque actué de buena fe. Cuando miro la repercusión política, puedo decir ´tengo algo para aprender´. Tengo que aprender que asumí la presidencia y seguí siendo el Javier Milei de siempre. Lamentablemente lo que me demuestra esto es que tengo que levantar los filtros y no puede ser fácil llegar a mí“.

Además, aseguró que pidió la intervención de la Oficina Anticorrupción: “Que se investigue a todos, incluido a mí mismo. Algo que no pasaba. Si alguien se llevó algo, es algo que no me corresponde decir a mí. Y por eso creamos una unidad de investigación”.