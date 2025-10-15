Israel advirtió que reanudará los combates si Hamas no entrega los cuerpos de todos los rehenes

Israel advirtió este miércoles que reanudaría los combates en la Franja de Gaza si el grupo islámico Hamas no entrega los cuerpos de todos los rehenes fallecidos, en el marco del acuerdo de cese del fuego vigente.

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, señaló en un comunicado que “si Hamas rechaza respetar el acuerdo, Israel, en coordinación con Estados Unidos, reanudará los combates y actuará para lograr una derrota total del grupo”.

La declaración surge luego de que Hamas entregara los cuerpos de otros dos rehenes, pero advirtiera que no pudo localizar a los 19 restantes. Según Katz, esta situación representa una violación del pacto que obliga a la organización a entregar todos los rehenes muertos en su poder.

El Ejército israelí confirmó la recepción de los restos de dos personas durante la jornada. Hasta el momento, Hamas liberó a 20 rehenes vivos y nueve cuerpos sin vida, mientras que otro cadáver entregado no fue identificado como perteneciente a un cautivo.

Hamas dice haber cumplido su parte del acuerdo

Las brigadas de Al Qasam, brazo armado del movimiento islamista, aseguraron este miércoles haber entregado “todos los cuerpos que pudo alcanzar”. Explicaron que la recuperación de los demás restos requiere “equipos especiales y condiciones seguras para acceder a las zonas” donde se presume que se encuentran.

“Estamos haciendo un gran esfuerzo para cerrar este expediente”, señaló el grupo en un comunicado, subrayando que cumplió con la entrega de los rehenes vivos y los fallecidos localizados.

Mientras tanto, la tensión diplomática y militar vuelve a escalar, con el riesgo de que Israel retome las operaciones armadas en Gaza, lo que pondría fin al frágil alto el fuego mediado por Estados Unidos, Qatar, Egipto y Turquía.