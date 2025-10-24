Irá a juicio oral: Rechazaron el pedido de sobreseimiento de CFK en la causa cuadernos

El Tribunal Oral Federal N°7 rechazó el recurso de acción y sobreseimiento presentado por la defensa de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, en el marco de la causa Cuadernos, y confirmó que deberá afrontar el juicio oral a partir del 6 de noviembre.

La defensa había solicitado el cierre del expediente argumentando que, al haber sido absuelta en las causas Hotesur, Los Sauces y Memorándum con Irán, correspondía aplicar el mismo criterio. Sin embargo, los jueces Enrique Méndez Signori, Germán Castelli y Fernando Canero desestimaron el planteo por considerar que los hechos investigados en Cuadernos “no son coincidentes” con los de las otras causas.

En su fallo, el tribunal sostuvo que no se configura la figura de “cosa juzgada”, y ratificó la continuidad del proceso judicial.

Cabe recordar que la ex mandataria cumple una condena de 6 años de prisión domiciliaria e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por el delito de administración fraudulenta en la causa Vialidad.