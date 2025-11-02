Investigación interna en el municipio de Villa Mercedes: fueron detectados varios casos de licencias irregulares por certificados médicos

Luego de varios meses de trabajo por parte de la oficina de Recursos Humanos del municipio de Villa Mercedes, fue elevado un informe al Intendente Frontera en donde se detallan irregularidades en el cumplimiento de las obligaciones laborales de algunos empleados.

El caso más paradigmático: el de un empleado que presentó certificado psicológico pero se encuentra trabajando en un comercio. Además, se detectó otro empleado con certificado médico desde hace un año pero que juega todos los fines de semana en una de las ligas de veteranos de la ciudad.

A estos ejemplos se suman aquellos que no se hacen presente en tiempo y en forma en sus lugares de trabajo a los que ya se les iniciaron sumarios internos para poder tomar las medidas necesarias.

En varios casos, también se detectaron irregularidades avaladas por el gremio municipal que dirige el sindicalista José Mercau, por lo cual desde el municipio se plantea revisar la participación del gremio en posibles situaciones irregulares.

En los próximos días comenzará a realizarse un censo y una auditoría profunda en cada una de las reparticiones municipales. Con el objetivo de llevar a cabo un plan de reducción de gastos y optimización del plantel de trabajadores del municipio.