Interna libertaria: Gordo Dan exige la renuncia de Lule Menem y Pareja

La interna de La Libertad Avanza escaló tras la derrota electoral. El militante y streamer Daniel “Gordo Dan” Parisini reclamó públicamente la salida de Eduardo “Lule” Menem, asesor presidencial, y de Sebastián Pareja, principal armador en la provincia de Buenos Aires.

Según Parisini, ambos dirigentes “usan a Karina Milei como escudo humano” para resguardar sus posiciones dentro del oficialismo. El mensaje fue difundido en su cuenta de X (ex Twitter), donde también exigió que den “un paso al costado en honor a la causa de la libertad” que lidera el presidente Javier Milei.

El cuestionamiento se produjo un día después de una reunión de crisis en Casa Rosada, en la que Menem y Pareja evaluaron el resultado electoral en Buenos Aires, distrito donde el espacio perdió por más de 13 puntos.

El episodio generó múltiples reacciones en redes sociales. Entre ellas, la del conductor Tomás Rebord, quien ironizó sobre Parisini: “Tirale a Karina papá, no seas cagón, ¿qué pasa, te retan si decís lo que pensás?”. La chicana apuntó a que, según sectores opositores internos, el verdadero poder recae en la secretaria general de la Presidencia.

En respuesta, Gordo Dan aseguró que sus críticas son personales y que nadie le dicta lo que debe publicar.