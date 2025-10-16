Intentó robar una vivienda y fue detenido por la Policía

Durante la madrugada de este miércoles 15 de octubre, efectivos de la División Respuesta Inmediata Motorizada (DRIM) demoraron a un hombre de 42 años, acusado de intentar robar en una vivienda de Villa Mercedes.

El hecho ocurrió en inmediaciones de Pescadores y Sargento Baigorria, cuando los motoristas recibieron una alerta del Centro de Operaciones Policiales por un presunto intento de robo.

En el lugar, el damnificado de 61 años relató que varios individuos habían roto el vidrio de la puerta principal de su casa y que, al notar su presencia, escaparon rápidamente. El hombre logró aportar detalles físicos de uno de los sospechosos, lo que permitió a los uniformados montar un operativo cerrojo en la zona.

Minutos después, el sujeto fue interceptado y demorado a pocas cuadras del domicilio. Finalmente, fue trasladado a la Comisaría Seccional 8°, donde quedó a disposición de la Justicia.