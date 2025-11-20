Intentó ingresar a una vivienda y terminó detenido

Efectivos de la División Respuesta Inmediata Motorizada (DRIM) demoraron a un hombre de 26 años durante la madrugada de este jueves 20 de noviembre, luego de que intentara ingresar por la fuerza a una vivienda ubicada en Av. Mitre al 2000.

La intervención comenzó cuando los motoristas recibieron una alerta del Centro de Operaciones Policiales, que informaba un incidente en ese domicilio. Al llegar, los efectivos se entrevistaron con un vecino de 35 años, quien denunció que el joven había intentado entrar a los golpes y luego escapó en una bicicleta azul por calle Pellegrini.

Tras un rastrillaje por la zona, los uniformados localizaron al sospechoso en inmediaciones de San Martín y Pellegrini, donde fue identificado y demorado. Posteriormente, fue trasladado a la Comisaría Seccional 9° para continuar con las actuaciones correspondientes.