Intentó escapar en bicicleta con un televisor y fue detenido

El sábado 20 de septiembre, efectivos de la División Respuesta Inmediata Motorizada (DRIM) demoraron a un hombre de 42 años durante un procedimiento realizado en inmediaciones de las calles Nelson y Millone, en Villa Mercedes.

Según informaron fuentes policiales, el sujeto circulaba en bicicleta transportando un televisor en el manubrio. Al notar la presencia de los motoristas, adoptó una actitud esquiva e intentó huir, pero fue interceptado a pocos metros.

El individuo no pudo justificar la procedencia ni acreditar la propiedad del televisor, motivo por el cual fue trasladado a la Comisaría Seccional 10°.

En el procedimiento también se secuestraron, de manera preventiva, la bicicleta, una mochila y un porta tablet con teclado que el hombre llevaba consigo.