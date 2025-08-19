Desde hace cinco días, un interno del Servicio Penitenciario Provincial pelea por sobrevivir en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Ramón Carrillo tras sufrir graves quemaduras. El hecho ocurrió cuando el detenido, en un nuevo intento de suicidio, prendió fuego el colchón de su celda, lo que derivó en un incendio.

Fuentes del Ministerio de Seguridad confirmaron que el joven, de 25 años, se encontraba alojado en la penitenciaría por una causa de robo calificado. Además, trascendió que padecía serios problemas derivados del consumo prolongado de drogas y que recibía medicación psiquiátrica.

“En el contexto carcelario estas situaciones pueden suceder, aun con la amplia contención psicológica y psiquiátrica que se brinda, incluso mayor que la que recibe un adicto fuera del penal”, señalaron desde la cartera de seguridad.

En tanto, la hermana del interno relató en redes sociales que aquel día su hermano ya había intentado quitarse la vida en dos oportunidades con otro método, antes de prenderse fuego.