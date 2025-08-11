Durante la mañana del domingo, la policía del Comando Radioeléctrico demoró a un hombre de 34 años en Villa Mercedes. La intervención fue tras una alerta del Centro de Operaciones Policiales que reportó que el sujeto intentó ingresar a una vivienda en Avenida Mitre al 2200 con intenciones de robo.

Con la descripción precisa, los efectivos se dirigieron hacia la zona y, en la intersección de Avenida Mitre y calle Dr. Domínguez, observaron al sospechoso intentando subir a un Fiat Línea.

Al entrevistarse con el dueño de la casa, un hombre de 62 años, este relató que el detenido había abierto el portón y tratado de forzar una puerta de la vivienda.

Por este motivo, el hombre fue arrestado y trasladado a la Comisaría Seccional 9°, mientras que el vehículo fue secuestrado preventivamente.