Intento de robo en un corralón: la Policía detuvo a un sospechoso de 26 años

Durante la madrugada de este miércoles 20 de agosto, efectivos de la División Respuesta Inmediata Motorizada (DRIM) realizaron un procedimiento en Villa Mercedes que terminó con la demora de un hombre de 26 años.

El hecho ocurrió en un corralón ubicado en avenida Presidente Juan Domingo Perón y Colectora Norte, donde un sereno de 71 años pidió auxilio al advertir un intento de robo.

Los motoristas iniciaron la persecución de dos individuos que escapaban del lugar. En la huida, uno de ellos apuntó a los uniformados con lo que parecía un arma de fuego, aunque luego fue descartada en el predio.

Tras un operativo en la zona, los policías lograron detener a uno de los sospechosos, mientras que el otro logró escapar. En el rastrillaje posterior se secuestraron una réplica de arma de plástico, una motocicleta abandonada y otros elementos.

El detenido fue trasladado a la Comisaría Seccional 9° y quedó a disposición de la Justicia provincial.