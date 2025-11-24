Intento de homicidio: una mujer fue apuñalada por su hermano en plena calle

La víctima recibió heridas de arma blanca y permanece en el Hospital Juan Domingo Perón.

Una mujer de 35 años permanece internada tras ser apuñalada por su hermano este domingo por la tarde en Villa Mercedes. El hecho ocurrió cerca de las 19:15, en la intersección de Paul Harris e Italia, donde vecinos alertaron a la Policía al encontrar a la víctima con heridas de arma blanca.

La mujer fue asistida de inmediato y trasladada al Hospital Juan Domingo Perón, donde continúa bajo atención médica.

Según informó la fuerza provincial, el agresor —un joven que se dio a la fuga tras el ataque— fue localizado minutos más tarde gracias al aporte de un testigo. Los efectivos que patrullaban la zona montaron un operativo y lograron detenerlo en las inmediaciones de Presidente Perón y Leandro Alem. Coincidía con la descripción brindada: torso desnudo, ensangrentado, pantalón corto negro y gorra roja.

El sospechoso fue reducido, requisado en presencia de testigos y trasladado a dependencias policiales para los estudios de rigor, quedando a disposición de la Justicia. La causa fue caratulada como “averiguación intento de homicidio”, mientras continúan las investigaciones para determinar el origen de la violenta discusión familiar.