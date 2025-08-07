Durante la madrugada del miércoles 6 de agosto, efectivos de la División Respuesta Inmediata Motorizada (DRIM) realizaron un procedimiento en la ciudad de Villa Mercedes, que culminó con la demora de un hombre de 43 años que portaba un arma blanca.

El operativo se desencadenó cuando los motoristas realizaban recorridos preventivos por calle Rufino Barreiro y fueron interceptados por un ciudadano que denunció que tres sujetos intentaban abrir vehículos estacionados en la zona de Miguel B. Pastor y Ángel Pirker.

Al dirigirse al lugar y patrullar el área, los uniformados divisaron a tres hombres mayores de edad en actitud sospechosa. Tras identificarlos, se constató que uno de ellos llevaba en la cintura un cuchillo de aproximadamente 20 centímetros con vaina.

El individuo fue demorado y trasladado a la Comisaría Seccional 30°, mientras que el arma blanca fue secuestrada de manera preventiva.