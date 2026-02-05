Intensa tormenta en el norte de San Luis: granizo, evacuaciones y múltiples intervenciones

Granizo, lluvias intensas en corto período y fuertes ráfagas marcaron el temporal que afectó durante la noche del miércoles 4 y la madrugada del jueves 5 de febrero a distintas localidades del norte y noroeste de la provincia de San Luis, dejando como saldo anegamientos, evacuaciones preventivas y numerosos operativos de emergencia.

Según informaron fuentes oficiales, el fenómeno meteorológico generó intervenciones coordinadas entre Policía provincial, Bomberos Voluntarios, Defensa Civil y municipios, con el objetivo de asistir a los vecinos y prevenir situaciones de riesgo.

Localidades más afectadas por el temporal

Villa de Merlo : se registraron anegaciones en dos viviendas y caída de árboles . Trabajaron Bomberos Voluntarios y Defensa Civil .

Cortaderas : calles anegadas y agua en dos viviendas del Paraje Balcarce .

San Francisco : recorridos preventivos y cortes de calles , con intervención municipal y de bomberos.

Alem : evacuaciones preventivas realizadas por Bomberos Voluntarios de San Francisco del Monte de Oro , junto al municipio.

Paraje El Durazno : se reportó una vivienda inundada .

Santa Rosa del Conlara : apertura de compuertas y evacuación preventiva del camping municipal .

Quines : caída de postes y árboles, cables cortados, abundante agua y granizo , evacuaciones preventivas y un árbol caído en el acceso al hospital .

Paraje Balcarce: ingresos cortados por el fuerte caudal de agua, con zanjas y acumulación de arena.

Datos de precipitaciones registrados por la REM San Luis

📅 Período de medición:

Desde las 07:00 del miércoles 4 hasta las 07:00 del jueves 5 de febrero de 2026.

🔹 Registros destacados:

Valle de Pancanta : 96,6 mm

Santa Rosa : 74,1 mm

Villa de Praga : 65,8 mm

Justo Daract : 60,7 mm

Merlo : 45,3 mm

Villa Mercedes: 13,4 mm

⚠️ La REM aclaró que aún no se cuenta con la totalidad de los datos debido a inconvenientes externos.

Situación actual y recomendaciones

Si bien las lluvias continuaron durante la noche, lo hicieron con menor intensidad, y con el correr de las horas el nivel del agua comenzó a descender en los sectores más comprometidos. Durante la mañana se intensificaron los recorridos de relevamiento, ya que durante la noche las tareas se vieron dificultadas por las condiciones climáticas.

Las autoridades solicitaron circular con extrema precaución, ante la posible caída de árboles, postes y presencia de cables cortados.

📞 En caso de emergencia, comunicarse al 911, 103 o con personal policial o municipal.