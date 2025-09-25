Intensa búsqueda en el río Quinto por la desaparición de Aníbal Fernández

La Policía de la Comisaría Seccional 8° solicita colaboración para dar con el paradero de Aníbal Fernández, de 46 años, domiciliado en la ciudad de Villa Mercedes, quien se ausenta de su hogar desde el martes 23 de septiembre de 2025.

Este jueves 25 de septiembre se desarrolla un amplio operativo de rastrillaje en la zona del puente Monseñor Miranda y las márgenes del río Quinto, con participación de Policía de la Provincia, Defensa Civil, División Canes, motoristas, drones, personal de a pie y Bomberos Voluntarios del Fortín.

El pedido formal fue realizado por la madre del hombre en la dependencia policial. Fernández mide 1,63 mts, es de tez trigueña, tiene cabello corto, canoso y semi rapado. Al momento de ausentarse vestía pantalón negro tipo jogging de acetato, remera blanca de mangas cortas con líneas azules horizontales, campera de cuero marrón y zapatillas deportivas azules.

El jefe de Defensa Civil solicitó a la comunidad que, ante cualquier información, se comunique de inmediato al 911 o se acerque a la dependencia policial más cercana.