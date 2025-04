La inseguridad es un flagelo que nos atraviesa a todos, en los últimos meses

nuestra ciudad se ha visto envuelta en un sin fin de hechos delictivos que preocupan

a todos los ciudadanos.

Para abordar esta problemática entrevistamos al Ex Oficial de la Policía y Asesor

en Seguridad Pablo Andrés Quiroga, quien en notas anteriores ha demostrado su

preocupación por este tema, y gracias a su esperteza es materia de consulta

permanente.

VMI: Pablo, siempre es un gusto escucharte, ¿Qué está pasando con la seguridad

en Villa Mercedes?

PABLO QUIROGA: Buen día, como sabrás la situación es bastante preocupante en nuestra ciudad,

pero no solo es un problema doméstico, a nivel país vemos un incesante incremento de

delitos y como algunos de estos comienzan a tener mayor complejidad. En el caso de Villa Mercedes he tenido la posibilidad de vivir esta situación dentro de la fuerza, y desde afuera también, te puedo decir que la violencia es cada vez mayor, nos sorprende todos los días hechos más preocupantes, que antes los Sanluiseños los mirábamos solo por televisión.

Sorprende el volumen de hechos que se cometen a diario, y que ya no está supeditado a

zonas marginales o a la periferia, hoy nos atraviesa a todos los mercedinos.

VMI:¿A qué le atribuye este aumento de los delitos o la peligrosidad de los

mismos?.

PABLO QUIROGA: Mire, el tejido social actual es complejo, es para un análisis profundo, le puedo decir que es multifactorial, y la óptica con la que se medía la seguridad hace algunos años ha cambiado, es mucho más dinámico. Existen factores económicos, vaivenes a los que nos tiene acostumbrados Argentina, esto sumado a una marcada polarización ideológica, subculturas del delito, y falta de oportunidades. Muchos de estos temas son constantemente solapados y no se atienden debidamente. Podría explayarme, pero para redondear una idea, le diría que las causas del aumento de hechos son las posibilidades que se tiene para delinquir, costo-beneficio, hace unos años hubiera sido impensado hablar de ciertos delitos actuales, como estafas bancarias o fraudes digitales, con la relativa facilidad de la que hablamos hoy. Otro ejemplo es la masiva forma de interacción en las redes sociales, que ha llevado a nuevas problemáticas como el grooming, el sexting o el acoso cibernético. Pero volviendo a los delitos comunes, cuando hablo de costo beneficio, es lógico pensar en que el costo es bajo para los delincuentes y el beneficio alto. Si no hay una política sería de prevención, que vaya de la mano con una determinación de castigar con firmeza el delito, lamentablemente vamos a seguir viendo cómo este problema se intensifica.

VMI: ¿Y sobre la violencia de los hechos?

PABLO QUIROGA: Si, no es nuevo lo que voy a decir, pero el fácil acceso a la droga nos ha sumergido a toda la sociedad en delitos más aberrantes, con un mayor nivel de violencia. Hoy vemos un gran número de jóvenes que delinquen directamente por adicciones. Por nombrar un factor, además tenemos que reconocer que en línea general toda la sociedad está más violenta.

VMI: Pablo en la época que prestó servicios, ¿existían “Códigos” entre los

delincuentes?

PABLO QUIROGA: Yo no lo llamaría “códigos”, sería romantizar la delincuencia. Mire, cuando hablaba de subculturas, estos también son disparadores, favorecen que nuestros adolescentes sean seducidos por el crimen. México con la llegada al Gobierno de Claudia Sheinbaun que está dando una pelea inteligente contra el crimen organizado, y sabe cuál fue su primer frente de batalla?, el cultural, está luchando por terminar con los narcocorridos por ejemplo. En nuestro país hemos normalizado que en nombre de la cultura, se cante, se pinte o se hagan esculturas al delito, o la denigración de la mujer etc. Existen personalidades públicas bastante irresponsables. La principal diferencia que veo de 20 años atrás es la edad con la que comienzan a cometer delitos.

VMI: ¿Qué opina de las políticas de seguridad que está llevando adelante el Gobierno

Provincial?

PABLO QUIROGA: Estoy convencido que hay buenas intenciones, en contraste fueron 8 años de abandono a nuestra Fuerza. Será tarea difícil reconstruir una institución que perdió la vocación de servicio, que se viene sintiendo indefensa, que está mal remunerada, además que internamente también cometió errores groseros, como permitir conducciones elegidas a dedo, hubo mucha política partidaria entre los encargados de conducir, sin mencionar ascensos fantasiosos sin mediar reclamo alguno, y que esto erosiona la institucionalidad.



VMI:¿Qué cambios está viendo en esta gestión?

PABLO QUIROGA: Lo más interesante es la recuperación de la Escuela de Policía sin lugar a dudas, no se puede pensar en el fortalecimiento de una institución cuando su único método de crecimiento ha sido descuidado intencionalmente tanto tiempo.

Pero hay otros cambios, como poner en valor algunos edificios destruidos, obras como

muchas otras en la Provincia, que en años anteriores solo sirvieron para la foto, comisarías y destacamentos que se llenaban de humedad o se partían sus paredes a los cuantos días de ser inauguradas. Como dije hay intención de mejorar, las capacitaciones que se están llevando a cabo, convenios con otras fuerzas, la compra de vehículos y equipos etc.

VMI: ¿Pablo estas medidas alcanzan?

PABLO QUIROGA: Indudablemente que NO, ¿ahora que opciones tenemos?. El norte a seguir es alentador y quizás proyectable en el tiempo, pero la sociedad necesita acciones de shock, creo firmemente que con los recursos actuales se puede hacer más. Hoy el pueblo de San Luis no quiere escuchar más promesas o discursos con matices políticos, necesita que las instituciones cumplan su misión, quiere ver a alguien con el apoyo necesario, dispuesto a librar una guerra sin cuartel contra el delito.

Esto que le voy a decir es a título personal, percibo que la gente no quiere grandes catedráticos o intelectuales en nuestras comisarías, quiere Policías capaces, ¡si! Preparados, bien pagos, con un fuerte compromiso y determinación de salir a cumplir su deber y volver a su casa con su familia.

Mire, en mi concepción de la seguridad, prefiero fallar en un método a lo Giuliani de

tolerancia 0, que fallar con la tibieza de siempre.

El problema es el equilibrio del costo político, pero si seguimos usando la misma receta, no veremos resultados distintos.

VMI:¿Pudo escuchar al Jefe de Policía refiriéndose a la Puerta Giratoria?

PABLO QUIROGA: Si, estoy atento a todas las noticias, el Jefe es una persona íntegra, fue instructor mío en la escuela de policía, sufrió como yo los debacles del manoseo político.

Me sorprendió sinceramente, no recuerdo una declaración así, contundente sobre la situación de la justicia y con datos en mano. Me pareció una descripción exacta de la impotencia con la que tiene que lidiar la Policía diariamente.

Aquí convergen dos conceptos, uno sobre que el problema es multifactorial, todos los mecanismos que componen la seguridad tienen que trabajar mancomunados, si alguno falla el resultado es negativo. Y el otro concepto es sobre la determinación política. Imagine un Jefe de policía haciendo este tipo de declaraciones sin el respaldo pertinente.

No hace falta que lo explique ¿no?

VMI:¿Tenemos jueces garantistas en San Luis?

PABLO QUIROGA: Si bien no es mi campo de conocimiento, le puedo decir que la gente confunde muchas veces el garantismo con el abolicionismo, desde el desconocimiento tiende a fogonear el problema. Yo creo que a toda persona se le tienen que hacer valer sus derechos, esto implica que se tienen que aplicar sus garantías constitucionales, ahora bien, eso se distorsiona un poco en la práctica cuando se mezclan los conceptos ideológicamente al momento de interpretar el derecho. La sociedad deposita su confianza en los mecanismos judiciales, todos ellos tendrían que asegurar una sociedad más ordenada y segura, esa finalidad trasciende cualquier interpretación personal o ideológica.

VMI:¿Está trabajando en algún proyecto en los últimos meses en materia de

seguridad?

PABLO QUIROGA: Sí, cómo les había comentado la última vez, tuve el agrado hace poco de asesorar al Concejal Luciano Dave de la UCR, sobre algunos temas e inquietudes que tenía, una persona comprometida con los problemas de los Mercedinos y estamos trabajando juntos para reflotar una ordenanza Municipal que exige el registro de Razas Caninas peligrosas, crianza y manipulación, ya que es un problema recurrente en Mercedes. Además, recientemente le he presentado un proyecto al Sr. Gobernador para dar forma al Programa de Seguridad dentro del ámbito de la Secretaría de Ética Pública, que sirva como nexo transversal entre dicho organismo y la UROP2 de Policía para intervenir en situaciones donde esté en juego el desempeño ético y profesional del personal policial.

VMI: Pablo Muchas Gracias por tu tiempo y por habernos recibido tan amablemente,

seguimos contando con tu columna sobre seguridad.