Inician el recambio de gasoductos en Villa Mercedes

La empresa Transportadora de Gas del Norte (TGN) informó que, entre el 16 de noviembre y el 15 de diciembre, se desarrollará por etapas el operativo de recambio de cañerías en Villa Mercedes, tarea que incluye la despresurización y posterior presurización del Gasoducto Centro Oeste, en el tramo Beazley–San Jerónimo.

Se trata de un trabajo programado, por lo que no se prevén interrupciones en el servicio ni afectaciones para los usuarios. No obstante, la empresa advirtió que podrían registrarse ruidos vinculados a las maniobras propias de este tipo de intervenciones.

Según se informó, TGN notificó a las Delegaciones Municipales, Defensa Civil, Policía y Bomberos, siguiendo los procedimientos establecidos para este tipo de operativos.