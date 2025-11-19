Inicia el juicio por el femicidio de Anahí Robledo Yuvero: la Fiscalía pedirá perpetua

Este miércoles 19 de noviembre dará inicio en la sala de debates del edificio judicial de Villa Mercedes el juicio oral por el homicidio triplemente calificado de Anahí Robledo Yuvero, la adolescente de 17 años asesinada el 23 de mayo de 2024 en el barrio Jardín del Sur.

El único imputado, Amado Raimundo Díaz, llega al debate detenido con prisión preventiva y enfrentando la imputación de homicidio triplemente calificado por alevosía, ensañamiento y venganza transversal. La Fiscalía solicitará reclusión perpetua.

El tribunal estará conformado por el juez Mauro D’Agata Henríquez (presidente) y las juezas Sandra Ehrlich y Virna Eguinoa. La acusación estará representada por los fiscales Ernesto Lutens y Leandro Estrada, mientras que la querella estará a cargo de la abogada Laura Rodríguez. La defensa será ejercida por Bautista Rivadera.

Pericias, ADN y cámaras: los pilares de la acusación

En el expediente se incorporó un amplio conjunto de pericias científicas y evidencias clave. La autopsia estableció que Anahí murió por un shock hipovolémico, provocado por dos heridas de arma blanca que perforaron un pulmón, además de múltiples lesiones compatibles con un ataque punzocortante.

Según la acusación, el ataque ocurrió entre las 6:44 y las 6:54 de la mañana, mientras la víctima dormía. No se detectaron signos de violencia en accesos y las comunicaciones del celular se interrumpen a las 6:44.

Uno de los elementos centrales es el ADN hallado en una campera del imputado, secuestrada en su domicilio: la mancha hemática coincide con el perfil genético de la víctima. La defensa cuestionó ese estudio y obtuvo autorización para una nueva pericia en la Universidad de Cuyo, prevista para fines de febrero de 2025.

A ello se suman registros de cámaras de seguridad que ubican a Díaz regresando a su casa a las 6:54, proveniente de la dirección del domicilio de Anahí, y luego saliendo nuevamente con ropa distinta y una bolsa que —según Fiscalía— podría haber contenido el arma utilizada.

Prisión preventiva y calificación ratificada

Durante el proceso, el Juzgado de Garantía dispuso prórrogas de la prisión preventiva, al considerar riesgos procesales. Los pedidos de libertad o morigeración fueron rechazados.

En julio de 2024, el Tribunal de Impugnaciones confirmó la calificación de homicidio triplemente calificado, desestimando la intención de la defensa de reclasificar el caso como homicidio simple.

La audiencia de control de acusación, realizada el 28 de agosto de 2025, ratificó los cuatro grupos probatorios: cámaras de seguridad, contexto del hallazgo, características de las lesiones y pericias científicas. La querella acompañó la acusación, mientras que la defensa insistió en la inocencia del imputado y solicitó nuevas pericias sobre dispositivos electrónicos.

Fechas del debate oral

El juicio se desarrollará durante cuatro jornadas:

19, 20, 21 y 25 de noviembre.