Informe vial en San Luis: rutas afectadas por nieve, lluvias y cortes

*🚧 AUTOPISTAS*
*Autopista de las Serranías Puntanas*
• Tramo: Paso de Las Carretas (km 752) – Autódromo Rosendo Hernández (km 793)
o Clima: llovizna, neblina, acumulación de agua, visibilidad reducida, bajas temperaturas.
o ⚠️ Personal trabajando en reparación de carpeta asfáltica (km 771 y 776).
• Tramo: Autódromo Rosendo Hernández (km 793) – Desaguadero (km 865)
o Clima: llovizna, visibilidad reducida.
o Ruta en mal estado: baches, grietas y ondulaciones.
*Autopista Provincial Ruta N° 20*
• Tramo: Rotonda de la Virgen (El Volcán) – Autopista de los Comechingones
o Clima: llovizna, visibilidad reducida.
o Ruta en buen estado.
o ⚠️ Precaución: acumulación de agua y nieve.
*Autopista 25 de Mayo*
• Tramo: Rotonda Teresita Baigorria – Villa de la Quebrada
o Clima: llovizna, niebla, bajas temperaturas.
o Ruta en buen estado.
o ⚠️ Precaución: acumulación de agua sobre la calzada.
*Autopista Los Puquios*
• Tramo: Rotonda Rotary – Rotonda Ruta N° 9 (Alpatacal)
o Clima: llovizna tenue, niebla, visibilidad reducida.
o Ruta en buen estado.
o ⚠️ Precaución: acumulación de agua en banquinas.
*Autopista N° 55 Sur (Ex RP 148)*
• Tramo: Límite con La Pampa – Arizona – Nueva Galia (km 591)
o Clima: llovizna, 5°C (sensación térmica -3°).
o Ruta transitable.
*Autopista “Por la Paz del Mundo” (Ex RP 148)*
• Tramo: Nueva Galia (km 591) – Villa Mercedes
o Clima: lluvia, 6°C (sensación térmica -1°).
o Ruta transitable.
________________________________________
*🛣️ RUTAS NACIONALES*
• Ruta Nacional 146 (extremo norte):
Llovizna, visibilidad reducida, bajas temperaturas. En buen estado. ⚠️ Precaución: acumulación de nieve en tramo Nogolí – Villa de la Quebrada.
• Ruta Nacional 147:
Desde Terminal EDIRO hasta Paraje Los Araditos. Llovizna con agua nieve, bajas temperaturas. En buen estado. Precaución en banquina.
• Ruta Nacional 188:
Desde Bajada Nueva (km 683) hasta Casimiro Gómez. Lloviznas, 4°C (sensación térmica -2°). Ruta transitable.
________________________________________
*🌨️ RUTAS PROVINCIALES Y CAMINOS*
• Ruta Provincial N° 9:
o Tramo Rotonda Alpatacal – La Carolina: llovizna, niebla, visibilidad reducida. Ruta en buen estado. ⚠️ Precaución: acumulación de nieve.
o Tramo La Carolina – Cerro El Amago: ⚠️ CORTE TOTAL.
o Tramo Nogolí – Río Grande: ⚠️ CORTE TOTAL por nevadas.
o Tramo San Francisco – La Carolina: ⚠️ CORTE a la altura del Amago.
• Ruta de Pescadores:
Llovizna, visibilidad reducida. Sin cortes, pero con acumulación de agua.
• Ruta Provincial 2 (Quines – San Martín):
Nublado con llovizna. Habilitada. Precaución por calzada húmeda.
• Ruta Provincial 5 y RP 23 (Santa Rosa – zona sur):
Cielo nublado, visibilidad normal, vientos del sector sur. Transitables.
• Ruta Provincial 1 (Villa del Carmen – La Punilla):
Cielo nublado, visibilidad normal. Ruta transitable.
• Ruta Provincial 10 (Semi Autopista RP 55 – La Punilla):
Cielo nublado, visibilidad normal. Ruta transitable.
• Ruta 3 Sur:
Llovizna, niebla, -1°C. Estado regular. Sin cortes.
________________________________________
*🚫 CORTES DE RUTA CONFIRMADOS*
• Ruta 9: La Carolina – Cerro El Amago.
• Ruta Nogolí – Río Grande.
• Camino al Mirador de La Punta – Potrero de los Funes (desprendimiento de piedras).
• Ruta 9 (San Francisco – La Carolina, altura Amago).
• Ruta 9 (El Trapiche – La Carolina).
• Camino El Trapiche – La Carolina.
________________________________________
*🚓 PUESTOS FIJOS Y LIMÍTROFES*
• Puesto El Suyuque: llovizna, niebla, -3°C, calzada mojada.
• Puesto Fijo Cuatro Esquinas: -2°C, llovizna, niebla, calzada mojada.
• Puesto Los Molles: llovizna, neblina, sensación térmica 1°C.
• Puesto Limítrofe N° 10 Justo Daract (RN 7 Km 655,5): llovizna esporádica, transitable.
• Puesto Limítrofe N° 9 Posadas Las Vizcacheras (RN 8 Km 695,5): nublado con llovizna, visibilidad buena.
• Puesto Limítrofe N° 7 Santa Rosa (RP 55): cielo nublado, visibilidad normal, rutas transitables.
• Puesto Limítrofe N° 3 La Tranca (RN 20 Km 413): nublado, calzada húmeda.
• Puesto Limítrofe N° 4 Baldecito (RN 79): nublado, calzada húmeda.
• Puesto Limítrofe N° 5 Las Palomas (RP 23): nublado, calzada húmeda.
• Puesto Limítrofe N° 6 Lafinur: nublado, calzada húmeda.
