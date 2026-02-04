Indignante: Vandalizaron una plaza y destrozaron mesas, bancos y juegos infantiles

Un nuevo hecho de vandalismo generó indignación en Villa Mercedes, luego de que desconocidos provocaran destrozos en la plaza ubicada en la intersección de Granaderos Puntanos y Necochea. El ataque incluyó la rotura de mesas, bancos y juegos infantiles, dejando el espacio público en condiciones peligrosas para niños y familias.

Según relataron vecinos de la zona, las mesas de hierro y cemento, que contaban con damero incorporado para ajedrez y uso recreativo, fueron quebradas y arrancadas de su base. Como consecuencia, quedaron hierros expuestos y puntas cortantes, lo que representa un riesgo serio para los chicos que habitualmente utilizan el lugar para jugar.

El daño no se limita al mobiliario urbano. Afecta directamente a la convivencia vecinal y al uso comunitario del espacio, pensado para el encuentro, la recreación y el disfrute de las familias del barrio. Tras lo ocurrido, el predio quedó inutilizable y debió ser evitado por quienes concurren a diario.

Desde el entorno barrial expresaron su malestar y tristeza por lo sucedido. “No es contra el Municipio, es contra todos los vecinos. Rompen lo que es de la comunidad”, señalaron, remarcando que estos actos perjudican a quienes cuidan y valoran los espacios comunes.

Además, este tipo de hechos obliga a destinar tiempo y recursos a reparaciones, fondos que podrían utilizarse para mejoras o nuevas obras. Por ese motivo, se solicitó la colaboración de la comunidad: ante cualquier acto vandálico o conducta sospechosa, se pide denunciar de inmediato.

Cuidar los espacios públicos es una responsabilidad compartida. La plaza es de todos.