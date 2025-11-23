Indignación en Villa Mercedes: un motociclista le pegó en el glúteo a una joven

En Villa Mercedes, una situación de absoluta indignación volvió a exponer la vulnerabilidad que enfrentan las mujeres en la vía pública. Soledad, una joven de 29 años, denunció públicamente que un motociclista la agredió mientras circulaba en bicicleta a plena luz del día.

El hecho ocurrió sobre calle Tucumán, entre Besso y Guido, cuando un hombre que circulaba en moto pasó a su lado y le propinó un golpe en el glúteo, lo que casi la desestabiliza. El agresor siguió su marcha sin detenerse. La joven compartió su experiencia en redes sociales, donde expresó su conmoción por la violencia recibida.

Reiteración de episodios y testimonios similares

Soledad afirmó que no es la primera vez que sufre un ataque de este tipo: ya contabiliza cuatro episodios similares. Tras hacer pública su denuncia, otras mujeres se solidarizaron y relataron haber vivido hechos parecidos, lo que confirma la preocupación por el carácter reiterado e impune de estas agresiones.

La joven contó que padece ataques de pánico y que cada vez que una moto pasa a su lado revive el temor. Incluso ha modificado su manera de vestir por miedo a “provocar”, una presión injusta que evidencia el impacto emocional de este tipo de violencia.

Temor, impunidad y búsqueda de respuestas

Después del ataque, Soledad intentó seguir su rutina laboral, pero el malestar emocional fue inmediato. Su patrona y su familia la acompañaron y brindaron contención.

En un primer momento, la joven no pudo tomar nota de la patente del vehículo. Sin embargo, posteriormente obtuvo material de cámaras de seguridad cercanas, aunque las imágenes solo muestran la moto de frente, lo que dificulta la identificación del agresor. Hasta el momento, no hay avances sobre su paradero.