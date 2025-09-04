Independiente, afuera de la Sudamericana por los disturbios en Avellaneda

La Conmebol oficializó este jueves la descalificación de Independiente de Avellaneda en la Copa Sudamericana, tras los incidentes ocurridos en el partido ante Universidad de Chile por los octavos de final.

La decisión fue comunicada luego de la audiencia realizada en Paraguay, donde dirigentes de ambos clubes presentaron sus descargos. Como consecuencia, el conjunto chileno avanzará a los cuartos de final y se enfrentará a Alianza Lima de Perú.

Las sanciones son contundentes:

Independiente deberá disputar sus próximos 7 partidos de local a puertas cerradas , mientras que sus hinchas tendrán prohibido asistir a la misma cantidad de encuentros de visitante. Además, el club fue multado con 250 mil dólares , descontados de ingresos por TV y patrocinios.

Universidad de Chile también recibió sanciones similares: jugará sus próximos 7 partidos de local sin público y sus fanáticos no podrán asistir a 7 partidos fuera de casa. En este caso, la multa asciende a 270 mil dólares.

El club argentino tiene un plazo de 7 días para apelar la medida ante la Comisión de Apelaciones del organismo.

Los incidentes en Avellaneda

El caos comenzó el 20 de agosto, cuando la parcialidad visitante lanzó proyectiles desde la tribuna superior y provocó destrozos e incendios de butacas. La violencia escaló al punto de que hinchas de Independiente irrumpieron en la tribuna rival y se enfrentaron con los simpatizantes chilenos. Hubo golpes, corridas y hasta un hincha cayó desde la bandeja.

El árbitro decidió suspender el partido y, tras la investigación, Conmebol confirmó la eliminación de Independiente.