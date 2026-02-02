Incendios fuera de control en Chubut: más de 40 mil hectáreas afectadas

Los incendios forestales en Chubut continúan activos y ya superan las 40 mil hectáreas quemadas, mientras las autoridades mantienen cortes totales de circulación en rutas clave de la región. En ese contexto, el pronóstico de lluvias para los próximos días aparece como un factor alentador para contener los focos ígneos.

A través de un comunicado oficial, la Subsecretaría de Protección Ciudadana informó que la Ruta Provincial N°71, en el tramo Cholila–empalme con la RN40, permanece cortada hasta nuevo aviso. Además, se solicitó transitar con extrema precaución por la Ruta Provincial N°15, que conecta **Cholila con **Leleque.

En paralelo, se refuerza el operativo de combate con la llegada de 110 brigadistas especializados: **50 provenientes de Buenos Aires y 60 de Córdoba, quienes se suman a los equipos que ya trabajan en la zona.

En cuanto al clima, el Servicio Meteorológico Nacional anticipó lluvias para lunes y martes, acompañadas por vientos y un descenso de las temperaturas, con máximas que no superarían los 20 °C, condiciones que podrían favorecer las tareas de los brigadistas.