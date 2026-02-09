Incendio vehicular en Güemes y Junín, en la ciudad de Villa Mercedes

En la mañana de este lunes 9 de febrero, alrededor de las 08:50, se registró un incendio vehicular en la intersección de las calles Güemes y Junín, en la ciudad de Villa Mercedes.

No hubo heridos, pero los daños materiales fueron totales

Tras el alerta, se desplegaron dos dotaciones de Bomberos, con un total de ocho efectivos, una proveniente del Cuartel Central y otra del Destacamento N° 1. Al arribar al lugar, constataron que un vehículo Renault Alaskan se encontraba en estado de combustión total.

El personal actuó de manera inmediata realizando las tareas de extinción y refrigeración del rodado, además de controlar una pérdida de combustible generada a raíz del siniestro.

Según se informó oficialmente, no se registraron personas lesionadas, aunque los daños materiales fueron totales sobre el vehículo afectado.

En el operativo colaboraron Defensa Civil y la Policía de la Provincia, asegurando la zona y ordenando el tránsito durante la intervención.