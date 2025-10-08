Incendio total: investigan si se trató de un intento de homicidio

Un incendio de gran magnitud se registró este miércoles alrededor de las 7:52 de la mañana en una vivienda ubicada en Carlos Pellegrini 1085, esquina Rufino Barreiro, en Villa Mercedes.

Al lugar acudieron dos dotaciones de bomberos, con un total de cuatro efectivos, quienes trabajaron junto al personal policial que ya se encontraba en la zona.

Según nos informó Federico Romero, bombero del cuartel “El Fortín”, la vivienda se encontraba en combustión generalizada, lo que obligó a realizar un ataque directo al fuego y una búsqueda de posibles víctimas, que arrojó resultados negativos tanto para personas como para animales.

El incendio dejó pérdidas materiales totales, ya que se trataba de un monoambiente de ladrillo y techo de chapa, dividido internamente con tabiquería de madera.

En el lugar también intervino Defensa Civil, realizando tareas preventivas y de asistencia.

De acuerdo con testimonios de la propietaria y de vecinos, el siniestro habría sido intencionalmente provocado por la ex pareja de la mujer, quien habría intentado atentar contra ella y su hijo.

La Policía y la Justicia trabajan ahora para determinar responsabilidades y esclarecer el hecho.