Incendio forestal entre Potrero de los Funes y Estancia Grande

Un incendio forestal se desarrolla en la zona comprendida entre Potrero de los Funes y Estancia Grande. Hasta el momento no se pudo determinar con exactitud el punto de inicio de las llamas ni la magnitud del siniestro.

En el lugar trabajan bomberos voluntarios de Potrero de los Funes, El Volcán, Estancia Grande y Bomberos de la Policía, además de brigadistas de Prevención y Gestión de Emergencias, quienes realizan intensas tareas para contener el fuego.

Se recomienda a los vecinos circular con precaución por la zona y mantenerse atentos a la información oficial. Ante cualquier emergencia, comunicarse al 911.